Был командиром противотанкового взвода: в госпитале скончался лейтенант Павел Буров из Броваров. Фото

В результате полученных на поле боя ранений погиб военный из города Бровары на Киевщине Павел Буров. Боец служил в должности командира противотанкового взвода роты огневой поддержки, был лейтенантом.

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Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Сапожко. Защитник Украины умер 4 марта 2025 в Киевской городской клинической больнице №1.

Прощание с Павлом Буровым прошло 7 марта в Броварах. В 11.00 было запланировано прощание на площади Свободы, далее воина отпели в храме Покрова Пресвятой Богородицы.

Похоронили украинского военного на аллее Славы в Броварах.

"Искренние соболезнования родным и близким Павла Владимировича.. Вечная и светлая память Герою-защитнику!" – написал глава города.

Ранее стало известно, что в боях за Украину с российским оккупационным войском свою жизнь отдал военный из Хмельницкой области Иван Сухарев. Его жизнь оборвалась на Курском направлении 27 февраля. О гибели 22-летнего героя известили еще 28 февраля. На малой родине защитника провели в последний путь 1 марта.

Также в боях против российских оккупантов на восточном фронте погиб военный ВСУ Роман Тиназов из Запорожской области. Сердце Героя остановилось летом прошлого года и более семи месяцев с ним не могли попрощаться достойно его родные.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб военный из Прикарпатья Роман Качелюк. Жизнь защитника оборвалась при выполнении боевого задания в конце февраля.

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