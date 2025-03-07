Отдал жизнь за Украину: в Хмельницкой области попрощались с воином, погибшим в боях на Курщине. Фото

В боях за Украину погиб воин из Хмельнитчины Иван Сухарев. Его жизнь на Курском направлении 27 февраля оборвала российская пуля.

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На малой родине Героя провели в последний путь 1 марта, ему навсегда останется 22 года. Подробности сообщили в Староконстантиновской громаде.

О гибели Ивана Сухарева там известили еще 28 февраля. Тогда же стала известна дата, когда Герой вернется домой на щите: прощание назначили на 1 марта.

"Мужественно исполняя воинский долг и будучи верным военной присяге, Иван получил осколочное огнестрельное ранение на Курском направлении, РФ. От полученных ранений 27 февраля 2025 года защитник скончался", – отметили в громаде.

Прощание с Иваном Сухаревым началось у его родного дома в селе Большие Мацевичи Староконстантиновской громады. Далее его тело перевезли в Гарнизонный дом офицеров, где отдать честь погибшему воину могли все неравнодушные.

Вечный покой Иван Сухарев, которому навеки останется 22 года, обрел на городском кладбище Староконстантинова.

Напомним, ранее стало известно о гибели военного из Киевской области Александра Антонюка. Дома его ждали две дочери.

Также сообщалось, что в боях Донецкой области погиб защитник с Херсонщины. Роману Смирнову было всего 27 лет. Любимая жена воина теперь будет самостоятельно растить двух их детей.

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