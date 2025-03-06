Ему навсегда будет 27: в боях на Донетчине погиб защитник с Херсонщины. Фото

На Северском направлении фронта погиб молодой воин Роман Смирнов из Херсонской области. Защитнику теперь навеки 27 лет, у него остались жена, маленькие сын и дочь.

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О потере сообщила Голопристанская городская военная администрация в Facebook. Также соболезнования выразили в горсовете Немирова, где состоится прощание с Героем.

Смирнов Роман Александрович, 13.11.1997 года рождения, был родом из села Большая Кардашинка Голопристанской громады Херсонщины.

Присоединившись к Силам обороны, служил в рядах 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады, имел звание солдата.

Верный военной присяге, воин погиб 2 марта 2025 года в бою возле села Федоровка Бахмутского района Донетчины.

"Защитник Родины, хороший друг, отец и муж… Рома отдал свою жизнь за нашу Украину, но теперь он ангел-хранитель для своей семьи. Просим всех неравнодушных поддержать в эту трудную минуту жену Романа и их маленьких детей", – подчеркнули знакомые воина.

Прощание с Героем запланировано 6 марта в городе Немиров Винницкой области. Похоронят защитника на Аллее Славы центрального кладбища.

"Выражаем искренние соболезнования семье и близким погибшего Героя. В этот горький момент разделяем ваше горе и низко склоняем головы в глубокой скорби. Вечная память и уважение воину-защитнику!" – отметили в Немировском горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донетчине погиб 33-летний воин Сергей Некрасов из города Скадовск Херсонской области, который сейчас оккупирован. В 2014-2016 годах он принимал участие в АТО, с весны 2023 мужчина снова взял в руки оружие, чтобы защищать Украину от российских захватчиков.

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