Был мужественным, сильным, выносливым: на Донетчине погиб 33-летний воин из оккупированного Скадовска. Фото

Защищая Украину, погиб 33-летний воин из временно оккупированного Скадовска Херсонской области Сергей Некрасов. В 2014-2016 годах он участвовал в АТО на Донбассе.

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С весны 2023 года Сергей снова взял в руки оружие, чтобы защищать Украину от российских захватчиков, свой последний бой он принял 31 января в Донецкой области. О потере сообщили в Маловысковском городском совете.

Родился Сергей Некрасов 15 апреля 1991 года в Скадовске Херсонской области. Еще маленьким вместе с семьей он переехал в село Гладковка Голопристанского района, тогда будущему защитнику было 3 года.

"Папа и мама Героя работали на стройке. В семье, кроме Сергея, росли еще двое детей – старший брат и сестра. Когда умер папа Сергея -– забота о сестре и брате, который болел, легла на детские плечи Сергея", – отметили в Маловысковском горсовете.

По семейным обстоятельствам Сергей вынужден был рано пойти работать: после окончания 9 класса школы он устроился на работу в местное хозяйство.

Дальше была срочная служба, ее Некрасов проходил в Чернигове. Когда Россия начала гибридную войну против Украины, он присоединился к украинскому войску и отправился на Донбасс. В АТО Сергей участвовал в 2014-2016 годах.

Вернувшись домой, Сергей Некрасов нашел свою любовь и женился.

"Став прекрасным мужем и заботливым отцом для детей жены Екатерины, от предыдущего брака, которые очень любили Сергея и называли папой. В семье впоследствии родился общий ребенок – дочь Софийка. Занимались с женой приусадебным хозяйством, выращивали фрукты и овощи. С началом полномасштабной войны часть Херсонской области попала под оккупацию. В 2022 году семья уехала в село Пороги Каменец-Подольского района Винницкой области", – говорится в сообщении.

В конце концов, Сергей Некрасов снова вынужден был взять в руки оружие. Он был мобилизован 17 апреля 2023 вторым отделом Могилев-Подольского РТЦК и СП Винницкой области. Проходил обучение в городе Черноморске Одесской области. Уже когда он был на войне, его семья переехала в село Палиевка, что на Кировоградщине.

"Сергей служил оператором отделения противотанковых ракетных комплексов взвода противотанковых ракетных комплексов роты огневой поддержки батальона морской пехоты воинской части А 4548. Был мужественным, сильным, выносливым, какими всегда были морские пехотинцы. Погиб 31 января 2025 во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Зеленовка Донецкой области", – отметили в Маловысковском городском совете.

С воином, отдавшим жизнь за Украину, на второй малой родине простятся 10 февраля. Поминальная панихида начнется в 10:00 в Храме Праведной Елизаветы в селе Палиевка. В 11.00 начнется церемония прощания.

Напомним, ранее в Черкасской области провели в последний путь Героя Владислава Селиванова. Ему навсегда останется 29 лет.

Также сообщалось, что на фронте погиб 35-летний пехотинец из Львовской области. У Владимира Фрицкого, который стал на защиту Украины в июне 2022-го и с тех пор достойно боролся за ее свободу и независимость, осталось двое детей.

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