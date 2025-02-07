Навсегда 29: на Черкасщине провели в последний путь Героя Владислава Селиванова. Фото

На войне против российских оккупантов погиб 29-летний украинский морпех Владислав Селиванов. Его провели в последний путь в Смеле Черкасской области и похоронили на Аллее Славы городского Загреблянского кладбища.

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Воин пал в Донецкой области 1 февраля, в результате российского артиллерийского обстрела. Об этом сообщил городской голова Смелы Сергей Ананков в Facebook.

Герой был водителем-электриком в минометной батарее отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Михаила Остроградского.

Селиванов Владислав Сергеевич родился 1 апреля 1995 года, учился в Смелянской общеобразовательной школе №5.

"С детства рос очень добрым, честным и справедливым. Еще с ранних лет проявлял лидерские качества. Владислав рос без родителей – его воспитывали дедушка и бабушка, которые, к сожалению, рано покинули этот мир. Его семьей стали друзья", – рассказал мэр.

С детства парень увлекался боксом, занимал призовые места на соревнованиях. После 9 класса поступил в местный техникум пищевых технологий и получил специальность "Инженерное машиностроение". Далее продолжил учебу в Черкасском государственном технологическом университете, получив степень бакалавра в области машиностроения, а впоследствии и магистра. Работал по специальности на машиностроительном заводе в Смеле.

30 октября 2023 года Герой добровольно подписал контракт и встал на защиту Украины.

"Добросовестно выполнял все приказы и задания, уважал побратимов. Имел связи с разными волонтерами и при первой возможности помогал всему своему подразделению, привозив из дома огромные коробки продуктов питания и всего прочего, что могло бы понадобиться. Он делился со всеми, потому что иначе не мог. Его уважали, его любили, им восхищались. Владислав был лучшим отцом, подлинным примером для своего сына, крыльями для своей семьи, прекрасным, преданным мужем, братом и другом", – сказано в посте.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Курской области РФ при выполнении боевого задания погиб военный из Белой Церкви на Киевщине Олег Петрученко. Герой служил в ДШВ ВС Украины.

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