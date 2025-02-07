Без отца остались двое детей: на фронте погиб 35-летний пехотинец со Львовщины. Фото

В боях на Покровском направлении фронта погиб воин 144-й отдельной пехотной бригады ВСУ Владимир Фрицкий со Львовской области. Он встал на защиту Украины в июне 2022-го и два года достойно боролся за ее свободу и независимость.

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Жизнь защитника, которому навеки осталось 35 лет, оборвалась летом прошлого года, и только сейчас родные могут достойно провести его в последнюю земную дорогу. О потере сообщил Бориславский городской совет.

Владимир Олегович Фрицкий родился 27 октября 1988 года в городе Борислав Дрогобычского района. Учился в школе №3, получил специальность электрогазосварщика в Бориславском профессиональном лицее.

В июне 2022 года мужчина присоединился к ВСУ, служил в 144-й отдельной пехотной бригаде. Погиб защитник 23 июня 2024 года вблизи населенного пункта Сокол Покровского района Донецкой области.

У него остались жена, сын и дочь, три сестры. Попрощаются с воином в родном крае 8 февраля, похоронят в селе Попели на Аллее Героев.

"Выражаем искренние соболезнования близким и родным Героя. Разделяем боль этой невыразимой потери. Встретим с честью погибшего воина, отдадим последний почет защитнику! Вечная слава Герою!" – отметили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб воин Олег Кузенко из города Новый Раздел – ветеран АТО и в прошлом депутат Львовского облсовета. Он во второй раз ушел на фронт с первых дней полномасштабной войны и фактически с тех пор считался пропавшим без вести.

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