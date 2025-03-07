Отдал жизнь за Украину: в боях на Запорожском направлении погиб защитник с Прикарпатья. Фото

Украина продолжает терять своих Героев, на войне погиб военный с Прикарпатья Роман Качелюк. Жизнь защитника оборвалась во время выполнения боевого задания в конце февраля.

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Трагическое известие сообщил председатель Коломыйской громады Богдан Станиславский в Facebook. Известно, что Роман служил оператором роты радиоэлектронной борьбы.

"Скорбное известие для нашей громады. 26 февраля 2025 года во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении погиб коломыянин Роман Качелюк – старший солдат, оператор роты радиоэлектронной борьбы 65-й отдельной механизированной бригады "Великий луг", – говорится в сообщении.

От всей Коломыйской громады голова выразил искренние соболезнования родным и близким Романа.

"Разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами. О времени и месте прощания с нашим защитником сообщу дополнительно", – говорится в сообщении.

Напомним, за Украину свою жизнь отдал военный с Хмельнитчины Иван Сухарев. Его жизнь оборвалась на Курском направлении 27 февраля. О гибели 22-летнего героя известили еще 28 февраля. На малой родине защитника провели в последний путь 1 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях против российских оккупантов на восточном фронте погиб военный ВСУ Роман Тиназов из Запорожской области. Сердце Героя остановилось летом прошлого года, и более семи месяцев с ним не могли попрощаться достойно его родные. После начала полномасштабного вторжения мужчина добровольно присоединился к Силам обороны.

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