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Начали ли ТЦК массово штрафовать украинцев за необновление данных: появились цифры

Марина Лисничук
War
1 минута
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Начали ли ТЦК массово штрафовать украинцев за необновление данных: появились цифры

Военнообязанных украинцев, которые не обновили данные в ТЦК, штрафуют, однако это явление не массовое. За четыре месяца после изменений мобилизационного законодательства, вероятно, речь идет о тысячах штрафов.

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Об этом сообщают "Українські новини". Правда, цифры собраны только из нескольких западных регионов.

Отметим, что штраф за нарушение правил военного учета (ст. 210 КУоАП) в особый период (в частности, военное положение) составляет от 17 000 до 25 500 гривен.

"На самом деле, ТЦК даже не начали массово выписывать штрафы за необновление данных", – утверждает издание.

Так, по его запросу Верховинский ТЦК Ивано-Франковщины сообщил, что с 19 мая по 16 сентября составил на уклонистов всего три протокола. Размер поступлений от этих штрафов в бюджет составил 34 тыс. гривен (т.е. заплатили двое).

Начали ли ТЦК массово штрафовать украинцев за необновление данных: появились цифры

Коломыйский ТЦК на Прикарпатье за это же время выписал 44 штрафа по статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Нарушения военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе". Из этих уклонистов штрафы заплатили только четверо – 68 тыс. гривен.

Начали ли ТЦК массово штрафовать украинцев за необновление данных: появились цифры

Кроме этого, по имеющимся данным, на всю Хмельницкую область за четыре месяца выписали 1732 протокола. Ориентировочный размер поступлений в бюджеты после уплаты штрафов – 2 445 110 гривен.

Начали ли ТЦК массово штрафовать украинцев за необновление данных: появились цифры

Как сообщал OBOZ.UA, в ТЦК объяснили, что проверить наличие штрафа за нарушение воинского учета, в том числе за необновление данных, можно через мобильное приложение и на сайте Дія. Но штрафы будут отражаться только в случае несвоевременной оплаты.

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