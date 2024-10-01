Начали ли ТЦК массово штрафовать украинцев за необновление данных: появились цифры

Военнообязанных украинцев, которые не обновили данные в ТЦК, штрафуют, однако это явление не массовое. За четыре месяца после изменений мобилизационного законодательства, вероятно, речь идет о тысячах штрафов.

Видео дня

Об этом сообщают "Українські новини". Правда, цифры собраны только из нескольких западных регионов.

Отметим, что штраф за нарушение правил военного учета (ст. 210 КУоАП) в особый период (в частности, военное положение) составляет от 17 000 до 25 500 гривен.

"На самом деле, ТЦК даже не начали массово выписывать штрафы за необновление данных", – утверждает издание.

Так, по его запросу Верховинский ТЦК Ивано-Франковщины сообщил, что с 19 мая по 16 сентября составил на уклонистов всего три протокола. Размер поступлений от этих штрафов в бюджет составил 34 тыс. гривен (т.е. заплатили двое).

Коломыйский ТЦК на Прикарпатье за это же время выписал 44 штрафа по статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Нарушения военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе". Из этих уклонистов штрафы заплатили только четверо – 68 тыс. гривен.

Кроме этого, по имеющимся данным, на всю Хмельницкую область за четыре месяца выписали 1732 протокола. Ориентировочный размер поступлений в бюджеты после уплаты штрафов – 2 445 110 гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в ТЦК объяснили, что проверить наличие штрафа за нарушение воинского учета, в том числе за необновление данных, можно через мобильное приложение и на сайте Дія. Но штрафы будут отражаться только в случае несвоевременной оплаты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!