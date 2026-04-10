'Начался энергетический хаос': в оккупированном Крыму возникли перебои со светом, система не выдерживает нагрузки – 'Атеш'

Во временно оккупированном Крыму зафиксированы масштабные перебои с электроснабжением, которые сопровождаются проблемами мобильного интернета и GPS-навигации. Больше всего пострадали Евпатория и Саки, где свет исчезает по аварийным графикам.

Видео дня

Сейчас связь работает нестабильно. Об этом сообщает движение "Атеш".

Известно, что перебои начались в ночь с 3 на 4 апреля – сначала без электричества остался частный сектор в пригородах. Утром отключения охватили уже городскую инфраструктуру Евпатории, а в Саках ввели жесткие ограничения подачи электроэнергии.

В течение дня ситуация оставалась нестабильной. Электроснабжение частично восстанавливали, однако впоследствии снова фиксировались отключения на несколько часов. Параллельно жители сообщают о перебоях мобильного интернета, а также сбоях в работе GPS по всему западному побережью полуострова.

На самом деле причина – перегрузка энергосистемы из-за потребностей военных объектов и средств радиоэлектронной борьбы. На этом фоне оккупационные структуры распространяют сообщения о возможной угрозе атак беспилотников, что, вероятно, дополнительно влияет на ограничение связи.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 8 апреля Силы обороны Украины поразили две нефтебазы и позиционный район берегового ракетного комплекса "Бастион" на территории оккупированного Крыма. Кроме того, были нанесены успешные удары по объектам противника га ТОТ Запорожья, Луганщины и Донетчины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!