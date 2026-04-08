Не только нефтебазы: в Генштабе подтвердили поражение важных объектов оккупантов в Крыму

В ночь на 8 апреля Силы обороны Украины поразили две нефтебазы и позиционный район берегового ракетного комплекса "Бастион" на территории оккупированного Крыма. Кроме того, были нанесены успешные удары по объектам противника га ВОТ Запорожья, Луганщины и Донетчины.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Сейчас потери врага уточняются.

"В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 8 апреля подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазы в Феодосии, где возник пожар, и Гвардейском на ВОТ АР Крым", – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что на этих объектах противник сосредотачивает и хранит горюче-смазочные материалы для обеспечения своих войск.

Вместе с тем были нанесены удары по складам материально-технического обеспечения врага в районах Светлого на оккупированной части Запорожской области, Суходольска на Луганщине и Большой Новоселки в Донецкой области.

Кроме этого, поражен полевой артиллерийский склад вблизи Ялты, склад беспилотников возле Степного (Донецкая обл.) и склад боеприпасов в районе Урало-Кавказа на Луганщине.

Украинские военные также нанесли удары по станции радиоэлектронной разведки в районе Новоозерного и позициям берегового ракетного комплекса "Бастион" возле Софиевки во временно оккупированном Крыму. Потери противника пока уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российской оккупационной армии до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", – отмечается в сообщении.

Напомним, в ночь на 8 апреля в оккупированной Феодосии под повторной атакой оказалась местная нефтебаза АО "Морской нефтяной терминал". На объекте был зафиксирован пожар, а зарево от него местные наблюдали за десятки километров.

