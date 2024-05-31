Вчера мы обратили внимание на то, что вражеские атаки территории Украины теперь уже не остаются безответными и враг получает свою порцию "обратки" прямо в течении этой же ночи. Ночью он снова обстрелял жилые дома в Харькове и на утро было известно о трех погибших (по состоянию на 17.00 шестеро – Ред.). Досталось и Херсону, а ближе к утру, было совершено две попытки налета на Киев. Но в это самое время, чтобы у лаптей не пропали связи между причинами и следствием, полетело и к ним. Так, была поражена инфраструктура противника на Таманской стороне Керченского моста – порт Кавказ. Как сообщают наши военные, целями были терминал паромной переправы и нефтебаза.

Что касается паромной переправы, то она сейчас имеет большее значение, чем мост, поскольку топливо и боеприпасы по мосту не везут, по вполне понятным причинам, а все это доставляется во временно оккупированный Крым именно паромами этой переправы. Вчера прилетело по керченской части переправы, а сегодня – по Таманской. Насколько можно понять, именно в плане топлива, для крымской группировки противника, ВСУ отработали принцип: "Возить уже нечем. Да и нечего".

Насколько можно понять, кроме этих двух объектов, были поражены насосная станция порта и электроподстанция. О том, были ли какие-то организмы внутри этих объектов, пока не сообщается, но если они и были, то сами себе нарушили правила техники безопасности. Ведь наверняка там висели таблички "Уходя, гасите свет", а это значит, что оттуда еще вчера надо было валить и конечно же – выключить за собой свет. А ведь судя по разным данным, порт Кавказ является пятым по грузообороту во сей федерации и вторым, после Новороссийска, в Азовском и Черном морях.

Но и Новороссийску грустить не пришлось. Туда тоже что-то прилетело, причем сам полет, по свидетельствам очевидцев, был необычно шумным. Трудно сказать, с чем они сравнивают эти звуки, но звук летящей ракеты не столько более шумный, чем звук летящего дрона, сколько совсем в другой тональности. В общем, о том, что там летело и куда в Новороссийске, пока неизвестно, но местным жителям не пришлось грустить и скучать. А самое же интересное в этом то, что насколько можно понять, это был дебют группового применения крылатых, противокорабельных ракет "Нептун", допиленных для атаки наземных целей.

По разным данным, в атаке приняло участие от 5 до 10 ракет и это – нехороший звоночек для лаптей. Такие ракеты не имеют никаких ограничений, относительно целей на территории федерации. А это значит, что завтра они могут полететь куда угодно, хоть по Энгельсу, а хоть и по другим объектам. Ценность же здесь в том, что КР доставляет большее количество взрывчатки и плюс к тому, летит с втрое большей скоростью, чем дрон, со всеми вытекающими последствиями. Одно из них заключается в том, что именно крылатые ракеты протестировали качество вывала ПВО противника на всем маршруте полета до Кавказа и Новороссийска. Если нефтебаза как-то по-особенному загрустила, значит вражеская ПВО была не против такого расклада.

Ну и плюс к тому, из Татарстана идет множество сообщений о том, что в светлое время суток, в небе наблюдают пролет наших дронов. Предварительно сообщается о взрыве, прозвучавшем на казанском химзаводе. Пока это тоже – предварительные данные, но тем не менее, противник однозначно понимает, что пора безнаказанных атак по территории Украины осталась в прошлом и теперь начинается суровая година мощных ответных ударов. И это мы еще даже не начинали…