'Начинаю утро в укрытии': Боррель стал свидетелем массированного обстрела Украины. Фото

Утром 7 февраля высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель стал свидетелем массированного обстрела Украины. Во время воздушной тревоги в Киеве чиновник спустился в укрытие.

Об этом он сообщил в соцсети Х (ранее известной как Twitter). Жозеп Боррель отметил, что из-за российской агрессии для украинцев такие утра, к сожалению, стали ежедневной реальностью.

"Начинаю свое утро в укрытии, когда по Киеву раздается воздушная тревога. Это ежедневная реальность храброго украинского народа, когда Россия начала противоправную агрессию", – говорится в сообщении.

Отметим, что высокий представитель ЕС прибыл в Киев еще 6 февраля. Это уже четвертый его визит с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. На этот раз цель визита – обсудить текущую обработку обязательств по безопасности для Киева со стороны ЕС.

Ранее Жозеп Боррель анонсировал свой визит в Украину и заявил, что ЕС должен и дальше помогать Киеву, в частности, наращивать поставки боеприпасов для украинской армии.

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