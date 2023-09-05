"Начинаются бои непосредственно в окопах и траншеях": воин ВСУ рассказал о сети подземных тоннелей оккупантов. Видео

В Запорожской области российские захватчики хорошо укрепили не только первую, но и вторую и третью линии своей обороны. Более того, местами они создали подземные тоннели для скрытого перемещения между позициями.

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Это в прямой трансляции "Радио Свобода" во вторник, 5 сентября, подтвердил военнослужащий Вооруженных сил Украины Константин Денисов. Запись эфира доступна на YouTube-канале медиа (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ранее о российских туннелях на второй линии на юге рассказывал спикер сил обороны Таврического направления Александр Штупун. По его словам, эта линия обороны достаточно мощная, даже несмотря на меньшую плотность минных полей.

Денисов согласен с этим. Он сказал, что вторая и третья линии обороны противника обустроены нормально, там есть и природные, и искусственные укрепления, постоянно работают дроны захватчиков. Ближе к линии фронта оккупанты подвезли подкрепление и в военной технике, и в живой силе.

"При прорыве "первых" защитных линий россиян, заходя на позиции, зачищаешь – и словно из-под земли вылезают российские спецназовцы и начинаются стрелковые бои непосредственно в окопах и траншеях. Такое уже видели", - отметил военнослужащий.

Он рассказал, что противник очень активно использует авиацию, чтобы охотиться на нашу технику, и совершает обстрелы управляемыми ракетами. В таких условиях работать очень сложно.

"Наши парни тоже опыта набрались боевого. К сожалению, тяжелой ценой", – сказал Денисов. Он подчеркнул, что защитники Украины используют нестандартные ходы, чтобы вытеснить врага из нашей земли.

Как писал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины имеют успехи в контрнаступательных действиях на южной части фронта. Утром 5 сентября в Генштабе ВСУ заявили, что российских оккупантов удалось оттеснить в Запорожской области на направлении Работино – Новопрокоповка.

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