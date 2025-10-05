Над Львовом во время атаки РФ пролетали спутники Китая. Карта

Во время масштабного ракетно-дронового удара России в ночь на 5 октября над территорией Западной Украины пролетели несколько китайских спутников серии Yaogan, которые могут быть использованы для разведки. Они находились на орбите именно в то время, когда на Львовский регион пришлась основная волна российских атак.

Аналитики издания Милитарный выяснили это, проанализировав данные мониторингового сервиса Heavens Above, который отслеживает движение спутников в режиме реального времени. В сообщении отмечается, что над Львовом было зафиксировано несколько пролетов аппаратов серии Yaogan 33, а также появление еще одного разведывательного спутника – Yaogan 34.

Китайские спутники над Львовом

По полученным данным, в ночь на 5 октября над Львовом пролетели сразу три спутника серии Yaogan 33 – Yaogan 33, Yaogan 33-03 и Yaogan 33-04. Они совершили девять пролетов между севером и югом региона в промежутке с полуночи до примерно 11:30 утра.

Около 6 часов утра в западную часть Украины также вошел оптический разведывательный спутник Yaogan 34, который, по расчетам, сделает семь витков над регионом в течение суток. Это может свидетельствовать об активном орбитальном присутствии Китая во время атаки РФ.

Спутники серии Yaogan относятся к китайским орбитальным аппаратам, которые способны выполнять оптическую, радиолокационную и радиоэлектронную разведку. Всего более 60 таких спутников могут вести наблюдение за территорией Украины. Они размещаются на низких орбитах – примерно на высоте 700 км, что позволяет делать полный оборот вокруг планеты примерно каждые полтора часа.

Технические характеристики серии

О реальных возможностях спутников Yaogan 33 известно немного. Китай официально заявляет, что эти аппараты якобы используются для научных экспериментов, мониторинга земельных ресурсов и предотвращения стихийных бедствий. Однако эксперты считают, что на самом деле они являются военными разведывательными спутниками, оснащенными радарами с синтезированной апертурой (SAR), подобно тем, что используются в системах ICEYE.

Спутники Yaogan 33 были запущены в 2022–2023 годах и заменили предыдущее поколение SAR-спутников Yaogan-1, которые действовали с 2006 года. Тогдашние аппараты могли делать съемку с разрешением 5 метров в высокоточном режиме или 20 метров в режиме более широкого обзора. Учитывая 15-летнюю разницу, эксперты предполагают, что современные спутники имеют значительно улучшенные технические параметры. В то же время пока неизвестно, осуществляли ли они фактическую разведку во время пролета над Украиной.

Российско-китайское сотрудничество

В начале октября 2025 года Служба внешней разведки Украины сообщила о фактах предоставления Китаем России данных спутниковой разведки, которые могли быть использованы для нанесения ракетных ударов по территории Украины. Речь идет в частности о поражении объектов, принадлежащих иностранным инвесторам. Представитель СВРУ Олег Александров в комментарии Укринформу отметил, что зафиксирован "высокий уровень взаимодействия между Россией и Китаем в проведении спутниковой разведки украинской территории с целью определения и доразведки стратегических целей для поражения".

В разведке отказались предоставить дополнительную информацию о конкретных объектах, которые могли быть поражены благодаря данным китайских спутников. Однако известно, что о сотрудничестве между Пекином и Москвой в сфере разведки речь шла еще в 2024 году. Тогда американские спецслужбы сообщали, что Китай передает России всю необходимую разведывательную информацию, которая используется не только в войне против Украины, но и для наблюдения за силами НАТО в Европе.

Кроме того, в 2022 году стало известно, что компания, связанная с "ЧВК Вагнер", приобрела два китайских спутника наблюдения высокого разрешения у корпорации Chang Guang Satellite Technology (CGST). Как сообщило агентство AFP, контракт был заключен между Beijing Yunze Technology Co и ООО "Ника-Фрут", принадлежавшее к бизнес-структурам Евгения Пригожина. Соглашение стоимостью более 30 миллионов долларов предусматривало не только покупку спутников, но и получение доступа к изображениям из сети китайских орбитальных аппаратов, которые использовались как в войне против Украины, так и в операциях "вагнеровцев" в Африке.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в ночь на воскресенье, 5 октября, Россия устроила новую комбинированную атаку на Украину: враг запускал ударные БПЛА типа "Шахед", крылатые и баллистические ракеты. Значительное количество вражеских средств воздушного нападения летели на запад Украины, прежде всего на Львов.

