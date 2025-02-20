Над развалинами поднимается дым: бойцы 28-й ОМБр показали кадры изуродованного врагом Торецкая. Видео

В Торецке Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, российские войска не прекращают штурмы и пытаются захватить населенный пункт. В то же время Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы остановить продвижение врага.

Видео дня

Бойцы 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода показали кадры разбитого московитами Торецка, которое "похоронила Россия". Они подчеркнули, что оккупантам удалось нанести значительные разрушения городу.

По словам защитников, "русский мир" – это болезнь, более смертоносная, чем чума, "испанка" и рак. Она стирает в пепелище целые города и истребляет целые поколения. И единственное, что ей сейчас противостоит – украинские воины.

Когда мирные улицы теперь превратились в поле боя, а жилые дома, магазины и предприятия — в пожарища.

"На площадках, где раздавался детский смех – воронки от российских снарядов. Магазины, супермаркеты и шахты, где бурлила жизнь, сейчас охвачены огнем постоянных боев. А дома, где ежедневно за столом собирались семьи, оккупанты превратили в руины. И на фоне этого ада на земле захватчики гордо цепляют свои "триколоры", – говорится в сообщении.

Воины подчеркнули, что на месте Торецка могли бы быть Киев, Одесса, Львов, Харьков, Винница, а любой другой украинский город.

"Но россиян остановили здесь, в Донецкой области. И остановили не "мирные соглашения", а украинские воины", — добавили они.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ВСУ из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода устроили охоту на российских захватчиков на Торецком направлении. Удары по врагу они наносили разными типами дронов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!