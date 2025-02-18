Прячутся, как тараканы: рыцари Зимнего похода показали, как дронами выжигают оккупантов на Торецком направлении. Видео

Воины ВСУ из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода устроили охоту на российских захватчиков на Торецком направлении. Удары по врагу они наносили разными типами дронов.

Видео дня

Об этом сообщили на странице 28-й ОМБр в Facebook. Там рассказали, что солдаты РФ ведут себя как тараканы и накапливаются в заброшенных зданиях и окопах.

Согласно их плану, там они должны сидеть в ожидании подходящей погоды, которая позволит им отправиться на штурм.

Однако пилоты 28-й ОМБр вносят свои коррективы в планы россиян.

"Тяжелые бомберы, FPV, и "мавики" Батальона беспилотных систем и "Kurt&Company" – веские аргументы, с которыми не поспорит ни один оккупант", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, воины Вооруженных сил Украины на Новопавловском направлении уничтожили российский танк Т-90. Урон врагу нанесли бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!