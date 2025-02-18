Прячутся, как тараканы: рыцари Зимнего похода показали, как дронами выжигают оккупантов на Торецком направлении. Видео
Воины ВСУ из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода устроили охоту на российских захватчиков на Торецком направлении. Удары по врагу они наносили разными типами дронов.
Об этом сообщили на странице 28-й ОМБр в Facebook. Там рассказали, что солдаты РФ ведут себя как тараканы и накапливаются в заброшенных зданиях и окопах.
Согласно их плану, там они должны сидеть в ожидании подходящей погоды, которая позволит им отправиться на штурм.
Однако пилоты 28-й ОМБр вносят свои коррективы в планы россиян.
"Тяжелые бомберы, FPV, и "мавики" Батальона беспилотных систем и "Kurt&Company" – веские аргументы, с которыми не поспорит ни один оккупант", – сказано в сообщении.
Как сообщал OBOZ.UA, воины Вооруженных сил Украины на Новопавловском направлении уничтожили российский танк Т-90. Урон врагу нанесли бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.
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