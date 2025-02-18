На Новопавловском направлении воины ВСУ из 'Джавелина' эффектно уничтожили современный российский танк Т-90. Видео

Воины Вооруженных сил Украины на Новопавловском направлении уничтожили российский танк Т-90. Потери врагу нанесли бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

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По технике противника они ударили из переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Танк войск РФ назывался "Родной", на днях он шел на штурм украинских оборонных позиций.

"Однако выстрелом из противотанкового ракетного комплекса Javelin вражеский панцерник не доехал до своей цели. Ракета "Святого Джевелина" остановила "лучший" танк "второй армии" мира", – говорится в сообщении.

Впоследствии бойцы из батальона беспилотных систем 110 бригады дожгли Т-90. В конце концов от него осталась только куча металлолома, которая лежит в степях Донетчины.

Танк Т-90 "Владимир" был создан в конце 1980 – начале 1990-х годов как глубокая модернизация танка Т-72Б. Он оснащен 125-мм гладкоствольной пушкой 2А46, системой управления огнем 1А45Т, модернизированным двигателем и тепловизионным прицелом наводчика. Стандартные меры защиты включают сочетание стальной и композитной брони, дымовые гранатометы, динамическую защиту "Контакт-5" и систему постановки преград для противотанковых управляемых ракет (ПТКР) "Штора".

Ранее мы писали о том, что на Новопавловском направлении войска страны-агрессора России продолжают штурмы и пытаются использовать для этого колонны бронированной техники. Силы обороны Украины противостоят захватчикам, наносят вражеской армии потери не только в живой силе, но и в технике.

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженные силы Украины за прошедшую неделю отминусовали 967 единиц техники, среди которых 88 танков и 250 бронемашин армии РФ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал ударную работу украинских военных по технике врага.

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