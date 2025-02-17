Есть попытки россиян давить бронеколонами: в ВСУ рассказали об обстановке на Новопавловском направлении

На Новопавловском направлении войска страны-агрессора России продолжают штурмы и пытаются применять для этого колонны бронированной техники. Ситуация непростая, и есть проблемные участки.

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Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов. В эфире новостного марафона он заявил, что враг активизировался на этом участке фронта.

"Там проблемно, есть определенные участки, на которых россияне оказывают большое давление, есть некоторые попытки россиян ходить бронеколонами. Обычно неудачные, но очень пытаются где-то проскочить. Поэтому я бы сказал, что это направление для нас тоже довольно непростое по состоянию на сейчас", – сказал Трегубов.

Он подчеркнул, что Силы обороны противостоят захватчикам, наносят вражеской армии потери не только в живой силе, но и в технике.

За неполные сутки (по состоянию на 16:00 понедельника, 17 февраля) ВС РФ совершили на Новопавловском направлении 14 атак, из которых восемь были отбиты.

Противник пытался продвигаться в районах Новоселки, Ровно, Нового Комара и в направлениях Константинополя и Бурлацкого.

Как писал OBOZ.UA, ранее воины бригады "Червона Калина" Национальной гвардии повесили флаг Украины в тылу врага на оккупированной территории Донетчины. В ОСГВ "Хортица" показали видео, как защитники провели эту операцию, используя дрон.

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