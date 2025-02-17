Силы обороны сдерживают наступление российских оккупантов: в Генштабе назвали самые горячие направления

Силы обороны Украины продолжают сдерживать атаки российских оккупантов. Враг не прекращает обстрелы украинских городов и сел, применяя ракеты, авиацию и артиллерию. Во вражеский огонь попали населенные пункты в Черниговской и Сумской областях.

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Как сообщили в вечернем возведении Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 16:00 17 февраля зафиксировано 80 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Покровском, Купянском и Курском направлениях.

В то же время украинские военные принимают все необходимые меры, чтобы не допустить продвижения противника вглубь страны.

На Харьковщине оккупанты атаковали позиции ВСУ вблизи Волчанска, но были отбиты. Также зафиксированы удары неуправляемыми авиационными ракетами по Ветеринарному и Охримовке.

В районе Купянска противник совершил четыре атаки возле Петропавловки, Глушковки, Загрызового и в направлении Новоосинового, две из которых еще продолжаются.

Самые интенсивные бои идут на Покровском направлении, где с начала суток россияне 33 раза атаковали позиции ВСУ.

Украинские защитники отбили 23 атаки, десять боеприкосновений еще продолжаются. Враг штурмует в районах Миролюбовки, Елизаветовки, Променя, Лисовки, Новоукраинки, Песчаного, Котлиного, Удачного, Успеновки, Надеевки, Ясенового, Улаклив, Андреевки и Дачного.

Также зафиксированы удары управляемыми авиабомбами по Покровску и Алексеевке.

На Лиманском направлении враг шесть раз пытался прорвать украинскую оборону, два боя продолжаются. Россияне попытались продвинуться в районе Грековки, Заречного и Ямполевки.

На Краматорском направлении кафиры пытаются продвинуться в районе Часового Яра и Васюкивки, одна из трех атак уже отбита. Остальные боевые столкновения продолжаются.

В районе Торецка захватчики совершили пять штурмов, три из них были остановлены украинскими военными. Враг пытается вклиниться в оборону ВСУ в районе Торецка. Две вражеские атаки продолжаются.

На Новопавловском направлении враг совершил 14 атак, из которых восемь были отбиты. Еще шесть боев продолжаются до сих пор. Противник пытается продвигаться в районах Новоселки, Ровно, Нового Комара и в направлениях Константинополя и Бурлацкого.

В Ореховском направлении русские солдаты попытались продвинуться в районах Щербаков и Нестерянки. ВСУ отбили одну атаку, еще одна – продолжается.

Также продолжается операция в Курской области, где украинские военные отразили шесть атак, еще два боя продолжаются. Авиация врага совершила 22 удара, сбросив 25 управляемых авиабомб.

В других направлениях существенных изменений не произошло. Однако 17 февраля от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Лисковщина Черниговской области, а также Большая Писаревка, Стариковое, Шалыгино, Александровка, Прогрес, Заречное, Бачевск и Большой Прыкил Сумской области.

Вооруженные Силы Украины продолжают защищать страну. Вместе к победе!

Как сообщал OBOZ.UA, подразделения противовоздушной обороны во время российской атаки на Украину в ночь на 17 февраля сбили 83 дрона, еще более полусотни были потеряны локационно. Вражеские целые защитники уничтожали десять областей.

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