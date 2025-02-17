Россия запустила 147 ударных и дронов-имитаторов: почти все цели обезврежены, пострадали четыре области

Подразделения противовоздушной обороны во время российской атаки на Украину в ночь на 17 февраля сбили 83 дрона, еще более полусотни были потеряны локационно. Вражеские целые защитники уничтожали над десятью областями.

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В то же время из-за действий агрессора пострадали город Запорожье, Киевщина, Сумщина и Харьковщина. Об отражении этого нападения, которое длилось с 21:00 минувших суток, рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

В частности, российские оккупанты запустили 147 ударных БПЛА Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск в РФ.

Воздушное нападение отражали украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 они сбили 83 российских дрона в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях. Кроме того, 59 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

Этой ночью в небе над Днепропетровщиной сбили два вражеских дрона, а над Черкасщиной – 13.

Россияне атаковали Запорожье десятью беспилотниками, в результате чего взрывной волной в городе повреждены складские помещения и возникли возгорания; разбиты окна и кровли в 15 многоквартирных и шести частных домах, утром отсутствовало электроснабжение в нескольких жилых домах.

Над Сумщиной зенитчики уничтожили восемь дронов. В результате попадания БПЛА в Сумах повреждено помещение СТО и автомобили, которые там стояли.

В Зеньковской громаде Полтавщины обломками вражеского беспилотника повреждена кровля частного жилого дома и расположенного рядом хозяйственного сооружения.

В результате падения обломков вражеского беспилотника типа "Герань-2" в Холодногорском районе Харькова повреждено хозяйственное сооружение и остекление 14 частных домов, у трех женщин острая реакция на стресс. Из-за удара дрона в Салтовском районе города повреждено остекление дома.

В Бориспольском районе Киевщины в результате атаки пострадал мужчина 2003 г. р. (получил травму руки).

Повреждения зафиксированы в четырех районах: Обуховском (три частных дома и два автомобиля), ⁠ Вышгородском (горело помещение производственного цеха), ⁠ Фастовском (возгорание складского помещения), ⁠ Бориспольском (частный дом).

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 16 февраля РФ атаковала 143 дронами разных типов и ударила двумя баллистическими ракетами по Одесщине. Защитники неба 95 БПЛА сбили и 46 подавили средствами РЭБ, из-за атаки пострадали также Киевщина, Сумщина и Николаевщина.

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