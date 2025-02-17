Минус 967 единиц техники за неделю: Сырский показал ударную работу по технике неприятеля. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают методически уничтожать врага и его вооружение. Только за эту неделю наши военные отминусовали 967 единиц техники, среди которой 88 танков и 250 бронемашин армии РФ.

Видео дня

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. В частности, он опубликовал видео, где показал ударную работу украинских военных по технике врага.

"Продолжаем уничтожать врага по всей линии фронта, в частности разрушая его логистические возможности. Почти тысяча транспортных средств с боеприпасами, горючим, провизией и тому подобное не доехали до российских позиций", – говорится в подписи к видео.

Также главнокомандующий ВСУ поблагодарил украинских защитников за точную и профессиональную работу.

Ранее стало известно о том, что воины бригады "Азов" засекли и уничтожили российский РСЗО "Град". Наши бойцы сделали из вражеской техники фейерверк. Российские артиллеристы направлялись на ночное боевое задание с полным "пакетом" ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны умело отразили массированное наступление врага под Большой Новоселкой (Донецкая область). Военные назвали это "мясными накатами", во время которых были уничтожены десятки единиц бронетехники противника.

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