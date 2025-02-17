Превратили в фейерверк: воины бригады 'Азов' засекли и уничтожили российский 'Град'. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать технику противника. На этот раз воины бригады "Азов" засекли и ликвидировали российский РСЗО "Град".

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Об этом говорится в сообщении военных. Отмечается, что наши бойцы сделали из вражеской техники фейерверк. Российские артиллеристы направлялись на ночное боевое задание с полным "пакетом" ракет.

"Ехал обстреливать защитников – стал фейерверком. Детонация и уничтожение РОВД "Град". На видео – совместная работа бригадной артиллерийской группы и батальона беспилотных систем 12-й бригады специального назначения "Азов", – говорится в подписи к видео.

Военные добавили, что их аэроразведка вовремя заметила враждебную цель с помощью БПЛА "Аист". По координатам сразу вылетел FPV-дрон и с первого попадания уничтожил РСЗО.

"Остатки оккупантов, разбросанные вперемешку с горелым металлом, будут служить напоминанием - "Азов" получит всюду", - резюмировали удачную атаку военные.

Ранее сообщалось, что на Курщине украинские защитники из 47-й бригады "Магура" разгромили бронеколонну российских оккупантов, пытавшихся прорваться с советскими флагами на технике. Вражеское подразделение, состоявшее из более десятка танков и роты военных, потерпело сокрушительное поражение.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно российские войска после продолжительной паузы провели механизированный штурм на Лиманском направлении, атаковав украинские позиции несколькими боевыми машинами пехоты. Враг сразу получил отпор: эту атаку, а за ней еще одно успешно отбили несколько подразделений ВСУ.

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