Вражескую бронеколонну с флагами СССР уничтожили на Курщине. Видео

На Курщине украинские защитники из 47-й бригады "Магура" разгромили бронеколонну российских оккупантов, пытавшихся прорваться с советскими флагами на технике. Вражеское подразделение, состоявшее из более десятка танков и роты военных, потерпело сокрушительное поражение.

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Штурм совершали бойцы 155-й бригады морской пехоты РФ, считающейся "элитной", однако их не спасли ни символика СССР, ни численное преимущество. Об этом сообщили в Telegram-канале 47-й отдельной механизированной бригады.

Украинские военные заметили, что россияне бросили на штурм "элитных" морпехов с флагами "победы", но вместо "победы" вышло традиционное "мракобесие".

Оккупанты не смогли преодолеть минное поле и атаку украинских дронов, из-за чего их техника и личный состав понесли значительные потери. Операторы FPV поразили бронетехнику и противников, пытавшихся скрыться у подбитых машин.

"Не смутило врагов ни минное поле, ни рой украинских дронов 47 бригады "Магура". От наших "птичек" резко устали не только танки. Один из танкистов решил "отдохнуть" у подбитой машины – и наши FPV батальона ББС и пилоты других батальонов помогли ему окончательно", – говорится в сообщении.

Интересно, что сами россияне в Telegram-каналах пожаловались, что солдаты 155-й бригады пошли колонной под "красными флагами" заминированной дорогой, а затем начали обвинять российское военное руководство в измене и убийствах, а не ошибках при планировании.

Бойцы "Магуры" продолжают ликвидировать попытки врага продвинуться на Курском направлении, нанося ему сокрушительные удары.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что по состоянию на 14 февраля общие потери войск РФ в Курской области составляют более 48 тысяч человек. Из них около 20 тысяч солдат страны-агрессорки были ликвидированы.

Ранее Сырский напомнил, почему Курская операция важна для Украины. Начав ее, Силы обороны действовали на упреждение, чтобы сломать планы врага. Это не позволило оккупантам развить наступление на Харьков и Сумы.

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