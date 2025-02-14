'Результативное наступление': сколько военных Россия уже потеряла на Курщине

По состоянию на 14 февраля общие потери войск РФ в Курской области составляют более 48 тысяч человек. Из них около 20 тысяч солдат страны-агрессора были ликвидированы.

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Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. На этом направлении продолжается операция наших Сил обороны.

Противник продолжает нести значительные потери в живой силе и технике, а Украина спустя полгода после начала наступательной операции сохраняет контроль над сотнями квадратных километров территории Курщины.

Главком во время работы в подразделениях на Сумщине наградил почетными наградами наших военнослужащих, которые держат зону безопасности и выполняют боевые задания в частности и в Курской области РФ.

Это прежде всего бригады Десантно-штурмовых войск и подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, которые отражают вражеские штурмы на Курщине и сами проводят результативные наступательные действия.

"Благодаря этим воинам наш фронтир на севере крепкий... Благодарен каждого и каждую, кто продолжает самоотверженно выполнять воинский долг, демонстрирует высокий профессионализм и несокрушимость духа. Украина гордится вами и поддерживает вас", – написал главнокомандующий ВСУ.

Ранее Сырский напомнил, почему Курская операция важна для Украины. Начав ее, Силы обороны действовали на упреждение, чтобы сломать планы врага. Это не позволило оккупантам развить наступление на Харьков и Сумы.

Как сообщал OBOZ.UA, Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли удар по военному объекту российских оккупационных войск в районе населенного пункта Елизаветовка Курской области РФ. Поражен взводный опорный пункт 28 стрелкового батальона 60 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, с которого враг запускал дроны.

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