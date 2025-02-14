На Курщине уничтожили опорный пункт, откуда оккупанты запускали дроны. Видео

Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли удар по военному объекту российских оккупационных войск в районе населенного пункта Елизаветовка Курской области РФ. Поражен взводный опорный пункт 28 стрелкового батальона 60 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.

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Этот объект россияне использовали для запуска дронов, которые атаковали бойцов Сил обороны Украины в Сумской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ.

Удар был нанесен в четверг, 13 февраля. Отмечается, что он стал частью системных мер Сил обороны, "направленных на нейтрализацию угроз и ослабление военного потенциала противника".

В Генштабе подчеркнули, что российские оккупационные войска должны осознать, что любая агрессия против Украины будет иметь неотвратимые последствия.

"Вооруженные Силы Украины готовы решительно преследовать и ликвидировать все враждебные формирования, угрожающие безопасности нашего государства", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 7 февраля в Московской области прогремел мощный взрыв на территории воинской части 52116. В результате операции были уничтожены радиолокационные комплексы "Валдай". Стоит отметить, что путинская армия потеряла сразу два таких комплекса.

По подсчетам Генерального штаба ВСУ Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили на фронте 430 единиц военной техники и вооружение оккупационной армии РФ. Кроме этого, отправили в ряды "двухсотых" и "трехсотых" 1200 ее военнослужащих.

Больше всего за время полномасштабной войны защитники обезвредили именно живую силу врага – 855 480 захватчиков ликвидированными и ранеными.

Как сообщал OBOZ.UA, по подсчетам военных аналитиков, армия РФ начала использовать меньше бронетехники в Украине. За 2024 год она потеряла на фронте немногим более 5000 танков и другой бронетехники по сравнению с 3000 единиц годом ранее.

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