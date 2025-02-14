Минус 1200 оккупантов и 81 артсистема: озвучены потери армии РФ за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили на фронте 430 единиц военной техники и вооружения оккупационной армии РФ. Кроме этого, отправили в ряды "двухсотых" и "трехсотых" 1200 ее военнослужащих.

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Больше всего за время полномасштабной войны защитники обезвредили именно живой силы врага – 855 480 захватчиков ликвидированными и ранеными. Обновленные цифры 14 февраля озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне воины сожгли 81 артиллерийскую систему (всего 23 115), 17 танков (10 057), 16 боевых бронированных машин (20 910), четыре РСЗО (1282) и два средства ПВО (1066) российских оккупантов.

В небе защитники сбили 152 вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня (всех 25 224), а на земле обезвредили 156 единиц автомобильной техники и автоцистерн (37 252), одну – спецтехники (3745).

С начала российского полномасштабного вторжения Силы обороны также сбили 3063 крылатые ракеты, 370 самолетов, 331 вертолет, потопили 28 кораблей/катеров и подлодку войск агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, по подсчетам военных аналитиков, армия РФ начала использовать меньше бронетехники в Украине. За 2024 год она потеряла на фронте суть более 5000 танков и другой бронетехники по сравнению с 3000 единиц годом ранее.

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