Российские войска стали использовать меньше бронетехники в Украине: в ISW назвали причины и оценили потери агрессора

В 2024 году армия страны-агрессора России потеряла в войне против Украины чуть более 5000 танков и другой бронированной техники по сравнению с 3000 единиц годом ранее. Для устранения их текущей нехватки враг просто адаптировал некоторые свои тактики и вместо использования бронетехники полагается на пехотные штурмы, чтобы продвигаться вдоль линии фронта.

Видео дня

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 13 февраля. По словам аналитиков, пока неясно, сможет ли РФ отремонтировать и заново изготовить достаточное количество бронемашин, чтобы компенсировать потери и оснастить новые подразделения.

Так, британский Международный институт стратегических исследований (IISS) подсчитал, что Россия потеряла 1400 основных боевых танков (примерно четыре танковых дивизии) и более 3700 боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР) – всего 5100 единиц бронетехники в 2024 году.

Данные Генштаба Вооруженных сил Украины свидетельствуют о том, что Силы обороны в 2024-м повредили или уничтожили более 3000 танков и около 9000 другой бронетехники оккупантов.

В феврале 2024 года IISS оценил, что Россия сможет поддерживать свой тогдашний уровень потерь транспортной бронетехники (более 3000 танков, БТРов и БМП ежегодно по состоянию на 2023 год) до февраля 2026-го или до 2027 года путем модернизации машин из хранилищ советских времен.

"Остается непонятным, захочет ли российское военное командование или сможет ли выдержать такой повышенный уровень потерь бронетехники в 2025 году, поскольку российские войска, похоже, адаптируют свою тактику, чтобы ограничить такие потери", – отметили в ISW.

По наблюдениям аналитиков, в ноябре и декабре 2024 года российская армия использовала меньше бронетехники на передовой в Донецкой области, особенно в районах, где оккупанты раньше в значительной степени полагались на механизированные штурмы для достижения значительных тактических успехов.

"Ныне ВС РФ продолжают использовать меньше бронетехники на Донетчине и в целом по всей линии фронта, вероятно, из-за операций украинских БПЛА, ограничения оборудования или неблагоприятных условий земли из-за дождливой погоды", – предположили эксперты.

Хотя спикер оперативно-стратегического управления войск "Хортица" майор ВСУ Виктор Трегубов 13 февраля заявил, что именно успешные удары украинских дронов, а не плохие погодные условия и почва были главным фактором, который побудил захватчиков использовать меньше бронетехники на линии фронта. Он подчеркнул, что российские силы также испытывают проблемы с поставкой снарядов на некоторые позиции на передовой, возможно, тоже из-за успешных дроновых ударов Сил обороны по вражеским складам боеприпасов, что уменьшило интенсивность российских обстрелов в таких районах.

По оценкам IISS, в прошлом году Россия отремонтировала и построила более 1500 танков и 2800 БМП и БТР, что свидетельствует о том, что она изготовила достаточно машин, чтобы компенсировать все потери танков и три четверти потерь бронетехники за прошлый год. Но сейчас длительные усилия страны-агрессора расширить свою армию и создать новые подразделения усиливают дефицит оборудования, так же она может испытывать дефицит запчастей для обновления бронетехники.

Так, IISS оценил, что очень вероятно, что оставшиеся на российских складах танки и бронетехника советских времен находятся в ухудшенном состоянии, и это может осложнить способность России компенсировать высокие потери техники в 2025 году и дальше. Но на фоне этого РФ продолжает формировать новые подразделения, ее военное руководство заявляет о намерении создать 14 новых военных формирований в ближайшие годы.

"Похоже, оно балансирует, распределяя отремонтированную и новую технику между новыми формированиями и теми, что воюют на фронте в течение нескольких лет. Россия может испытывать проблемы с надлежащим оснащением своих подразделений техникой в долгосрочной перспективе, если ее военные будут продолжать тратить запасы машин советских времен, не увеличивая существенной способности РФ производить новые танки и бронетехнику", – убеждены в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, агенты движения "Атеш" зафиксировали, как после атак украинских дронов российские войска стали перемещать технику во временно оккупированном Крыму. В частности, захватчики разместили свои военные машины в новой локации вблизи Феодосии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!