РФ понесла значительные потери в вооружении: статистика за неделю

Украинские военнослужащие продолжают эффективно уничтожать технику и личный состав российской оккупационной армии. Всего за неделю с 2 по 9 февраля защитники Украины сократили численность путинской армии почти на 9 тыс. оккупантов.

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Также бойцы ВСУ уничтожили более 2 тыс. единиц вражеской техники. Об этом в Telegram сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

В течение недели потери противника составили около 8960 человек личного состава. Кроме того, россияне понесли существенные потери вооружения и военной техники.

В частности, украинские военные уничтожили 84 танка, 130 боевых бронированных машин и 306 артиллерийских систем. Также враг потерял 6 реактивных систем залпового огня, 6 установок противовоздушной обороны и 10 единиц спецтехники. Потери автомобильной техники врага за неделю достигли 820 единиц.

Также наши защитники уничтожили вражеский самолет и 693 БПЛА оперативно-тактического уровня, в том числе ударных дронов.

Напомним, на Краматорском направлении благодаря эффективному огневому поражению врагу не удается прорвать позиции украинских защитников. Бойцы жгут вражескую технику с помощью FPV-дронов.

Ранее сообщалось, что на Донетчине 8 февраля украинские воины уничтожили вражеский Су-25 и, вероятно, повредили вертолет Ми-8. Эффективно отработали по российским воздушным судам бойцы 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего похода и 57-го ОБ ТрО.

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