Украинские пограничники разгромили технику врага на Краматорском направлении. Видео

Украинские пограничники продолжают наносит существенные потери российским оккупантам на Краматорском направлении. Благодаря эффективному огневому поражению врагу не удается прорвать позиции украинских защитников.

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Бойцы ГПСУ жгут вражескую технику с помощью FPV-дронов. Об этом в Telegram сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Благодаря успешной работе операторов ударных дронов подразделения РУБпАК "Феникс" враг потерял при попытке наступления несколько единиц техники. В частности, украинские защитники сожгли два российских танка, два БТР и два БМП. Также успешно был ликвидирован бронированный тягач БТС-4.

"Несмотря на попытки противника прорвать наши позиции на Краматорском направлении, пограничники оказывают ему достойное сопротивление", – говорится в сообщении ГПСУ.

Стоит отметить, что российские оккупанты обшивают свою технику антидроновыми панцирями. Однако такая защита оказывается неэффективной против FPV-дронов украинских военнослужащих.

Напомним, на Донетчине 8 февраля украинские воины уничтожили вражеский Су-25 и, вероятно, повредили вертолет Ми-8. Эффективно отработали по российским воздушным судам бойцы 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего похода и 57-го ОБ ТрО.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие нанесли удар по расположению российских оккупационных войск в городе Селидово Донецкой области. По предварительным данным, целью атаки стал штаб 35-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.

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