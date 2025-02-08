В сети сообщили об ударе по штабу оккупантов в Донецкой области: говорят, что погибли офицеры РФ. Видео

Украинские военнослужащие нанесли удар по расположению российских оккупационных войск в городе Селидово Донецкой области. По предварительным данным, целью атаки стал штаб 35-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.

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В результате удара могли погибнуть офицеры российской армии. Об этом в Telegram сообщил блогер Денис Казанский.

По его информации, по штабу оккупационных войск РФ был нанесен ракетный удар. Вражеский объект располагался в городе Селидово на Покровском направлении.

Согласно опубликованным фото и видеоматериалам, российские захватчики разместили свой штаб в жилом массиве временно оккупированного города.

"Сообщается, что в Селидово ударом "Хаймарса" был уничтожен штаб российской 35-й бригады. Ходят слухи, что погиб весь ее командный состав", – сообщил блогер.

По предварительной информации, удар по российскому штабу был нанесен из реактивной системы залпового огня HIMARS. При этом путинские войска подтверждают огневое поражение своей позиции в Селидово. Более того, россияне не скрывают, что в результате удара были ликвидированы командиры.

"Чтобы вы понимали, это не просто "уничтожили группу офицеров", а буквально лишили 35-ю ОМСБр РФ головы. Командный состав – это не рядовые солдаты, которых можно быстро заменить. Это принимающие решения, контролирующие подразделения и держащие всю бригаду в боеспособном состоянии", – жалуются в сети оккупанты.

Напомним, Силы обороны Украины за сутки 7 февраля снизили численность российской оккупационной армии на 1210 захватчиков. Также уничтожены 262 единицы военной техники и вооружений РФ.

Ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили редкую огнеметную систему залпового огня ТОС-А1 "Сонцепек". Теперь эта РСЗО оккупантов сгодится разве что на металлолом. Вражеский экипаж также ликвидирован.

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