ВСУ уничтожили редкую огнеметную систему окупантов. Видео

Украинские военные уничтожили редкую враждебную огнеметную систему залпового огня ТОС-А1 "Сонцепек". Теперь этот РСЗО окупантов сгодится разве что на металлолом. Вражеский экипаж также ликвидирован.

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Эффективно проделали работу бойцы 412 отдельного батальона беспилотных систем "Nemesis". Об этом они сообщили в своем Telegram-канале, а также опубликовали соответствующее видео.

"Уничтожили адскую машину – тяжелую систему залпового огня ТОС "Сонцепек". Такая система ведет огонь зажигательными или термобарическими боеприпасами и может нанести ужасные последствия личному составу и нашим позициям. Очень редкая и важная цель", – прокомментировали видео украинские защитники.

По словам бойцов, из полученных перехватов стало известно, что экипаж этой "адской машины" также полностью ликвидирован.

Как видно из кадров, по вражескому "Сонцепеку" из дрона было запущено несколько боеприпасо. Три из них поразили РСЗО противника, а четвертый – полностью уничтожил.

"Подсветила" цель бойцам NEMESIS аэроразведка 102-го ОБРТРО и 108 ОБТРО.

Военнослужащие поблагодарили аэроразведку и другие смежные подразделения, которые поспособствовали успешной реализации этой операции.

Отметим, что ТОС – это семейство российских тяжелых огнеметных систем залпового огня калибра 220 мм. Они смонтированы на шасси танка Т-72. Установка использует термобарические неуправляемые реактивные снаряды с длиной 3700 мм и весом 217 кг. Последние состоят из головной части термобарического или воспламеняющего действия, взрывателя и твердотопливного реактивного двигателя. Заявлено, что эффективная дальность действия ТОС-1А составляет около 6 км.

С самого начала полномасштабного вторжения российская пропаганда неоднократно распространяла кадры применения этих систем. При чем случалочь, когда на пропагандистских видео были видны существенные недостатки вражеских РСЗО: не слишком высокая точность и слишком малое эффективное расстояние применения, что подвергало их обстрелам контрбатарейным огнем. Слабая защита реактивных снарядов в направляющих приводит к сплошному уничтожению системы вместе с обслугой.

Потребность выходить на расстояние прямой видимости делает вражеские установки крайне уязвимыми для ответного огня. Да и переход к применению с закрытых огневых позиций оказался недостаточным, учитывая работу FPV-дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сумском направлении украинские пограничники уничтожили антенну связи и комплекс радиоэлектронной разведки. Это оборудование враг использовал для разведывательных действий и атак против Украины.

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