Поставили на режим тишины: пограничники на Сумском направлении уничтожили антенну связи и комплекс РЭР врага. Видео

В Сумском направлении украинские пограничники уничтожили антенну связи и комплекс радиоэлектронной разведки. Это оборудование враг использовал для разведывательных действий и атак против Украины.

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Бойцам "Стальной границы" удалось прервать оккупантам связь. Как отметили в пресс-службе Государственной пограничной службы, поставили противника на "режим тишины".

"На Сумском направлении бойцы "Стальной границы" уничтожили антенну связи и комплекс РЭР, которые противник использовал для разведки и атак", – говорится в сообщении.

В Институте изучения войны сообщили, что российские войска продолжают наземные атаки на украинских военных в Курской области РФ, что граничит с Сумской, но никакого подтвержденного продвижения нет. Также оккупанты продолжают наступление северо-западнее Суджи в районе Свердликова и Малой Локни и юго-западнее Суджи в районе Куриловки.

В то же время российские источники утверждали, что армия РФ имеет продвижение вблизи Свердликова и Николаево-Дарино (оба северо-западнее Суджи), но ISW не нашло подтверждения этих утверждений.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины в Курщине взяли в плен 21 военного РФ. Среди них – российские морпехи, украинец с оккупированной территории Запорожья, уроженец непризнанного Приднестровья, представители нацменьшинств страны-агрессора.

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