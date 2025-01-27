Оккупанты перемещают технику в Крыму после атак украинских БПЛА – 'Атеш'

Оккупанты перемещают военную технику во временно оккупированном Крыму после атак украинских дронов. В частности, стало известно о новой локации вблизи Феодосии.

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Об этом сообщает украинское движение сопротивления "Атеш" в своем Telegram-канале. Партизаны убеждены, что оккупантам все равно не удастся скрыться от них.

"Агенты "Атеш" сообщают о новом месте стоянки военной техники ВС РФ возле Феодосии. Таких объектов в Крыму будет становиться больше после успешных атак украинских дронов", – говорится в сообщении.

По словам украинских партизан, из-за серьезных проблем с техникой российские войска пытаются максимально рассредоточить ее на полуострове во избежание потерь. Однако скрыть ее перемещение им не удается. Агенты "Атеш" тщательно отслеживают все действия противника и фиксируют новые координаты техники.

"Собранные данные о логистике и местах хранения военной техники мы оперативно передаем Силам обороны Украины – вскоре оккупанты будут перемещаться только пешком", – написано в сообщении.

Напомним, "Атеш" узнал важные разведывательные данные о расположении военных катеров РФ во временно оккупированном Крыму. Агент "Атеш" обнаружил место дислокации 91-й бригады 4-го дивизиона речных катеров ВС РФ на мысе Тарханкут у населенного пункта Оленевка. Здесь расположены военные катера, специальная техника, а также личный состав русских военных.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты усиливают системы противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму, в то же время ослабляя другие участки фронта. Военнослужащие РФ накапливают пусковые установки систем С-400 и радиолокационные станции.

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