'Мясные накаты': Силы обороны умело отразили массированное наступление оккупантов под Большой Новоселкой. Видео

Украинские военные продолжают уничтожать не только технику оккупанта, но и его личный состав. В этот раз Силы обороны умело отразили массированное наступление врага под Большой Новоселкой (Донецкая область).

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Эффектное видео было опубликовано в Telegram-канале 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Военные назвали это "мясными накатами", во время которых были уничтожены десятки единиц бронетехники противника.

"В районе Великой Новоселки враг, пользуясь плохими погодными условиями, ушел в массированное наступление. Колонна за колонной, большие группы пехоты", – говорится в сообщении.

Военные добавляют, что, несмотря на снег и низкую видимость, разведка обнаружила врага еще на подступах. Далее бойцы 110 ОМБр вместе со смежниками начали планомерно "разбирать оккупантские коробочки".

"Несколько вражеских броневиков спаслись бегством, остальные же навеки остались ржаветь на поле боя. Пехоту засыпали снарядами. Не сиделось оккупантам где-то в своих Сызранях и Сыктывкарах, теперь же будут гнить в донбасских степях", – резюмировали проведение успешной операции в бригаде.

Ранее сообщалось, что на Курщине украинские защитники из 47-й бригады "Магура" разгромили бронеколонну российских оккупантов, пытавшихся прорваться с советскими флагами на технике. Вражеское подразделение, состоявшее из более десятка танков и роты военных, потерпело сокрушительное поражение.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно российские войска после продолжительной паузы провели механизированный штурм на Лиманском направлении, атаковав украинские позиции несколькими боевыми машинами пехоты. Враг сразу получил отпор: эту атаку, а за ней еще одно успешно отбили несколько подразделений ВСУ.

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