Над российским Курском раздались мощные взрывы: первые детали 'хлопка'

Ночью 15 января над российским Курском видели несколько вспышек, а также местные жители пожаловались на взрывы.

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Власти заверили людей, что это работа противовоздушной обороны. По словам губернатора области Романа Старовойта, в воздухе были цели, их сбили.

"Бавовна" прозвучала над городом несколько раз сразу после полуночи. Жители города уверяют, что слышали по меньшей мере 3-4 взрыва над городом, после чего увидели первую яркую вспышку. Также в городе увидели "горящие обломки в районе школы №62".

Однако Старовойт говорит, что инцидент произошел без пострадавших и разрушений. "По предварительной информации над территорией Фатезского района дежурными средствами ПВО сбиты три украинских ракеты", - отметил россиянин.

Заметим, что Курск находится в 58 километрах от российско-украинской государственной границы в Сумской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, на следующий день после того, как российские войска нанесли массированный ракетный удар по мирным городам Украины, громкие взрывы прогремели в центре российского Белгорода. Этот обстрел стал одним из самых мощных за два года войны. Как сейчас живет русское приграничье и изменились ли настроения россиян, читайте здесь.

Также губернатор Гладков обратился к жителям Белгородской области с призывом. Он посоветовал россиянам эвакуироваться подальше от "обстрелов мирных кварталов" облцентра.