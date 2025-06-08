Над Украиной за ночь обезвредили 40 дронов РФ, из-за атаки РФ есть попадания в пяти локациях

Силы обороны в течение ночи и утра 8 июня обезвредили над Украиной 40 российских дронов – ударных и имитационных. Страна-агрессор применила значительно больше средств нападения, в частности ракеты, из-за чего зафиксированы попадания в пяти локациях.

Видео дня

Основным направлением вражеского удара были Харьковщина и Донетчина, он продолжался с 21:00 минувших суток. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что российские военные преступники применили для атаки 49 беспилотников (ударных Shahed и дронов-имитаторов различных типов) с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ.

Кроме этого, они ударили противокорабельной ракетой "Оникс" (пуск из временно оккупированного Крыма) и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 (пуски из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 воскресенья противовоздушной обороной обезврежено 40 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге, севере и в центре страны. Из них 22 – сбиты огневыми средствами поражения, 18 – локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 7 июня защитники неба обезвредили 174 средства воздушного нападения врага: шесть управляемых ракет Х-59/69, одну крылатую ракету "Искандер-К", 87 ударных дронов, также 80 БПЛА были локационно потеряны/подавлены РЭБ. Из-за атаки РФ были попадания в 10 локациях, падение обломков – в семи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!