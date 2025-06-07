Россия ударила по Украине ракетами и 206 дронами: обезврежены 174 средства воздушного нападения

В ночь на 7 июня Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг задействовал 215 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 174 из них: сбито 87 БпЛА и семь ракет, еще 80 дронов не достигли целей, в том числе из-за действия РЭБ.

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Последствия российской атаки зафиксированы в нескольких областях. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

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Напомним, ночью РФ массированно атаковала Харьков. В городе есть попадание в многоэтажку, среди пострадавших – младенец.

Также сообщалось, что накануне в Чернигове в результате вражеской атаки были жертвы: из-под завалов деблокировали тела двух людей.

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