Над Закарпатьем дважды зафиксировали пролет венгерского дрона: в Генштабе ВСУ показали карту

Утром 26 сентября украинские военные зафиксировали два случая нарушения государственной границы со стороны Венгрии. Радиолокационные средства ВСУ обнаружили полет беспилотного летательного аппарата над Закарпатской областью. Для реагирования Силы обороны подняли патрульный БпЛА типа "Колдун-КМ", и следили за ситуацией в небе над Ужгородским районом.

Генеральный штаб опубликовал карту и снимки, подтверждающие факт фиксации беспилотников. В сообщении отметили, что дрон дважды пересек воздушное пространство Украины. Военные подчеркнули – такие инциденты представляют угрозу и требуют дальнейшей проверки.

"26 сентября 2025 года радиолокационными средствами Вооруженных сил Украины в воздушном пространстве Украины над территорией Закарпатской области был дважды зафиксирован пролет на разных высотах воздушного объекта типа дрон. Указанный объект дважды нарушил государственную границу Украины со стороны Венгрии. С целью нивелирования потенциальной угрозы Силы обороны Украины осуществили патрулирование воздушного пространства над Ужгородским районом расчетом БпЛА типа "Колдун-КМ" Сил беспилотных систем ВС Украины", – написали в Telegram канале Генерального штаба ВСУ.

Инцидент с дронами

Президент Владимир Зеленский сообщил, что вероятно речь идет о венгерских разведывательных аппаратах. По его словам, они могли собирать информацию об оборонительных объектах на территории приграничных районов.

Глава государства озвучил детали на совещании с участием военного руководства и представителей правительства.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о повторных заходах дрона со стороны Венгрии. Предварительно БпЛА классифицировали как венгерский, однако проверка продолжается. Зеленский поручил провести полный анализ и требовать отчет по каждому случаю.

В свою очередь, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко отверг заявления украинского президента. В своей заметке он назвал слова Зеленского выдумками и прибегнул к оскорбительным высказываниям. "Владимир Зеленский начинает сходить с ума от антимадьярских настроений. Теперь он даже видит призраков", – написал чиновник в Facebook.

Что ответили в минобороны Венгрии

Как сообщал OBOZ.UA, венгерское издание Telex.hu обратилось с запросами в МИД и минобороны страны относительно заявления Владимира Зеленского о полетах венгерских дронов над Украиной. В министерстве обороны Венгрии заявили, что слова Зеленского не соответствуют действительности, а полеты беспилотников над украинской территорией венгерская армия не выполняла.

Кроме того, Будапешт объяснил, что усилил защиту своего восточного воздушного пространства. В минобороны Венгрии напомнили об учениях "Адаптивные гусары 2025", которые проходят в стране в рамках НАТО. По их словам, о ходе учений регулярно информируют как союзников, так и Украину.

