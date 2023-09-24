Над Запорожской областью истребитель сбил два вражеских дрона

В Запорожской области 24 сентября Воздушные силы Украины збили два вражеских дрона оккупантов. Сообщается, что вражеские БПЛА были уничтожены истребителем в 14:30.

Об этом написали на Facebook-странице Воздушного командования "Восток". Предварительно вражеские беспилотники были идентифицированы как "ZALA" и "Орлан".

"По состоянию на 14:30 в Запорожской области истребителем уничтожено 2 БПЛА противника, предварительно идентифицированных как ZALA и "Орлан", – говорится в сообщении.

Другие подробности пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что Силы обороны продолжают вытеснять российские войска и освобождать оккупированные земли на юге Украины. В частности, Вооруженные силы проводят активные наступательные действия на Мелитопольском направлении, истощая врага, вынужденного отступать с занимаемых позиций.

Видео дня

Напомним, что Вооруженные силы Украины прорвались через главную линию обороны РФ в районе Работино. Сейчас там идут очень тяжелые бои. Как сообщает Wall Street Journal, украинская бронетехника смогла впервые за время контрнаступления прорваться через основную линию обороны армии РФ возле населенного пункта Вербовое.

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