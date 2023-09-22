ВСУ заставляют войска РФ отступать на Мелитопольском направлении – Генштаб

Силы обороны продолжают вытеснять российские войска и освобождать оккупированные земли на юге Украины. В частности, Вооруженные силы проводят активные наступательные действия на Мелитопольском направлении, истощая врага, вынужденного отступать от занимаемых позиций.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, передает Military Media Center. Также украинские бойцы продолжают атаки в районе южнее Бахмута, наносят врагу потери и закрепляются на достигнутых рубежах.

Одновременно были отражены атаки противника в районе северо-восточнее Григоровки. Российские войска также пытались восстановить свое утраченное положение в районе Андреевки, однако не имели успеха.

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Напомним, что Вооруженные силы Украины прорвались через главную линию обороны РФ в районе Роботиного. Сейчас там идут крайне тяжелые бои. Как сообщает Wall Street Journal, украинская бронетехника смогла впервые за время контрнаступления прорваться через основную линию обороны армии РФ возле населенного пункта Вербовое.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны рассказали, что ВСУ продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении и имеют успех в районе к югу и востоку от Роботино. Защитники закрепляются на достигнутых рубежах.

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