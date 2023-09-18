ВСУ продвинулись под Бахмутом и возле Работино: в Минобороны рассказали, какие территории удалось освободить. Карта

Украинские защитники продолжают продвигаться на востоке и юге страны. В течение прошлой недели (11-17 сентября) Силы обороны деоккупировали 2 кв. км возле Бахмута (Донецкая область) и 5,2 кв. км на южном фронте.

Об этом утром в понедельник, 18 сентября, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram. Она добавила, что в общей сложности освобожденная в районе Бахмута площадь составляет 51 кв. км. В целом с начала наступления на юге оккупантов прогнали с 261,7 кв. км нашей территории.

Восток Украины

На Купянском направлении, по словам Маляр, противник ведет поиск слабых мест в нашей обороне. Украинские воины в минувшие сутки успешно отбили вражеские атаки в районе Новоселовской Луганской области.

На Лиманском направлении оккупанты продолжают перегруппировку войск, наступательных (штурмовых) действий 17 сентября они не вели.

На Бахмутском направлении российские захватчики безуспешно пытались прорвать украинскую оборону в районах Орехово-Василовки, Богдановки, Клещиевки, Курдюмовки Донецкой области.

Видео дня

На этом направлении наши войска освободили Андреевку и Клещиевку. Но враг пытается изо всех сил вернуть утраченные позиции. Силы обороны сдерживают вражеские атаки и закрепляются на достигнутых рубежах.

"Наступление на Бахмутском направлении осуществляется силами, которыми мы обороняемся. То есть, без создания наступательной группировки, без применения дополнительных ресурсов и материальных средств", – отметила представительница МО.

На Авдеевском, Марьинском направлениях противник безуспешно пытается установить полный контроль над населенным пунктом Марьинка и окружить Авдеевку Донецкой области.

Безуспешные наступательные действия ВС РФ вели в районах населенных пунктов Керамик, Авдеевка, Северное, Марьинка Донецкой области.

Юг Украины

На Запорожском и Херсонском направлениях враг в обороне и продолжает обстрелы. Украинские воины отбили атаки российских захватчиков в районе Новомихайловки, Новодаровки, Новоданиловки Запорожской области.

Маляр отметила, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. "Есть успех в районе южнее и восточнее Работино. Наши сейчас там закрепляются на достигнутых рубежах", – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В течение 17 сентября на украинском фронте произошло более 35 боевых столкновений, ВС РФ нанесли 15 ракетных и более 70 авиаударов, совершили 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

– Данные о ситуации на передовой от Генерального штаба Вооруженных сил Украины можно найти по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!