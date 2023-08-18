Надел обручальное кольцо в гробу: жених поделился щемящими воспоминаниями о погибшей на фронте Юлией Шевченко

Украинский военный Тарас Сухенюк рассказал о своей погибшей на войне невесте, сотруднице Национального агентства по предотвращению коррупции Юлии Шевченко. Он находился на месте авиаудара оккупантов по позициях ВСУ, вместе со спасателями искал Юлию в завалах и до последнего верил в то, что его любимая выживет.

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Об этом он рассказал изданию "Главком". Пара познакомилась на войне, они планировали свадьбу и мечтали о семье и детях, но не успели.

Тарас одел Юлии обручальное кольцо во Владимирском кафедральном соборе Киева, где ее отпевали. Вместе с мамой Юлии Тамарой они купили девушке на похорон свадебное платье.

"Жених надевал то самое кольцо на маленький холодный палец, целовал его, прощаясь навсегда. И в храме, в котором они должны были венчаться, любови всей его жизни пели "Вечную память"...", – пишет издание.

Юлия родилась в Киеве. Училась в лицее №241, в 2022 году окончила Харьковский национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. В том же году стала аспиранткой кафедры уголовного права и присоединилась к Национальному агентству по предотвращению коррупции. Юлия работала в управлении проведения обязательных полных проверок.

"Мою любимую многие хотели видеть у себя на работе, ведь она действительно была специалистом своего дела. Как она радовалась, когда ее дела выигрывали в судах. Коллеги рассказывали, что тогда она с улыбкой врывалась в кабинет и кричала: "Ура!" Любимая была настоящим борцом за справедливость", – подчеркнул Тарас.

Он рассказал, что у его невесты было много увлечений и талантов – она писала стихи, играла на гитаре, вышила бисером, рисовала картины, училась играть на губной гармошке и любила походы в горы.

В начале полномасштабной войны Юлия постоянно волонтерила, но потом решила присоединится к рядам украинской армии и защищать страну от российских оккупантов на фронте. Втайне от мамы она пошла в военкомат и в итоге стала военнослужащей 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

Юлия была заместителем командира по морально-психологическому обеспечению.

"Она была настоящим патриотом и не смогла сидеть дома, когда все остальные воюют, поэтому решила пойти в военкомат, тайком от ее мамы. С первого раза ее не взяли и она искала пути как можно попасть в ВСУ. Когда началась формироваться 47 бригада, она прошла собеседование и ей помогли.Маме она сказала "иду в поход", – вспомнил жених.

Мама погибшей Героини Тамара Мажуга рассказала, что накануне гибели Юлии она приезжала к дочери.

"Если бы я только знала, что это последняя наша встреча. Если бы я знала, что больше тебя не увижу, я бы не отпустила тогда твою руку и пошла бы туда вместо тебя, потому что ты должна жить... Твоя жизнь только началось и так быстро оборвалась", – написала женщина на своей странице в социальной сети.

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