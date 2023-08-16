Ему навсегда будет 29: в боях за Украину погиб молодой военный с Закарпатья. Фото

В боях с оккупантами погиб украинский воин Павел Сидор, которому в июле исполнилось 29 лет. Защитник был родом из села Лецовица Закарпатской области.

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Он пал 11 августа вследствие вражеских артиллерийских обстрелов вблизи Урожайного Донецкой области. Трагическую весть сообщили в Чинадиевском поселковом совете.

"Чинадиевская громада потеряла настоящего сына Украины, героя-защитника, которому в июле этого года исполнилось 29 лет. 11 августа погиб молодой парень-военный Сидор Павел Васильевич из села Лецовица", – говорится в сообщении.

О дате и времени похорон будет сообщено дополнительно.

"Выражаем искренние соболезнования матери, родным и близким военного. Непоправимая потеря для всей громады. Павел погиб ради свободы Украины. Трудно найти слова утешения, невозможно успокоить боль и горечь потери. Каждый погибший воин – это болезненный шрам на душе каждого из нас", – говорится в сообщении общины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В боях за Украину на Херсонщине погиб 22-летний военный из Тернополя Богдан Сенюк. Он был членом Национальной скаутской организации "Пласт".

– 14 августа на Винниччине простились с защитником Игорем Мозговым, который погиб в боях за Украину. Воин в свое время пережил Иловайский котел.

– Утром 16 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение Урожайного. Сейчас украинские защитники закрепляются на рубежах населенного пункта.

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