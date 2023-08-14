Прошел ад Иловайского котла: в Винницкой области попрощались с воином, погибшим в боях за Украину. Фото

В Винницкой области простились с защитником Игорем Мозговым, который погиб в боях за Украину. Воин в свое время прошел через ад Иловайского котла.

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Об этом сообщили на Facebook-странице Оратовской поселковой территориальной громады. Как отмечается, воин отправился защищать страну от захватчиков еще в первые дни войны.

34-летний защитник был родом из села Новожитов Оратовского района Винницкой области. Как вспоминают в общине о воине, он обладал доброй душой, был искренним и справедливым. Защитник еще не успел создать свою семью, реализовать все свои планы и надежды. Этому помешали оккупанты, оборвавшие жизнь молодого воина.

"Не успел жениться, создать семью, реализовать свои мечты, планы и замыслы. Это был человек очень доброй души, искренний, справедливый и добрый. Оратовский поселковый совет выражает искренние соболезнования родным. Вечная память Защитнику Украины", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб 24-летний воин из Винницы. Жизнь бойца оборвалась при выполнении специального задания. Возлюбленная посвятила ему трогательный пост.

Также в Черкассах в последний путь провели младшего сержанта Андрея Быстрого. Он служил командиром инженерно-технического отделения инженерно-саперного взвода и умер в 46-й день рождения.

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