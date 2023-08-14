'Моя душа разорвалась на части': на фронте погиб 24-летний воин из Винницы, возлюбленная посвятила ему трогательный пост. Фото

В боях против российских оккупантов погиб военнослужащий из Винницы Антон Сиваш. С первых дней полномасштабного вторжения он вступил в ряды Сил обороны Украины.

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Жизнь бойца оборвалась при выполнении специального задания. Об этом в Facebook сообщает тактическая группа "Реванш" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Погибший воин был разведчиком. Отбив плацдарм на укрепленных позициях врага, во время интенсивного боя защитник получил ранения, не совместимые с жизнью.

Антон Сиваш был выпускником Винницкого лицея №6. Там он нем вспоминают как о добром, честном, воспитанном, сдержанном и благоразумном человеке, который был примером для многих.

"Защищая государственный суверенитет, защищая территориальную целостность и неприкосновенность Украины, погиб наш выпускник Антон Сиваш. Добрый, честный, воспитанный, сдержанный, благоразумный, отличник и пример для многих. Сильный духом и телом. Достойный гражданин и защитник своего государства, лучший сын, брат, парень, друг, одноклассник", – говорится в сообщении.

Возлюбленная погибшего героя Майя Цикун посвятила ему трогательный пост.

"Моя душа разорвалась на части. Мой самый лучший, мой любимый, самый лучший сын, самый лучший брат и вообще самый лучший из людей. Таких, как ты на свете не существует. Человек своего слова, Человек с большой буквы... Верный, честный, очень мужественный, духовный. Ты всегда приходил на помощь и никогда ничего не боялся, никогда… С таких как ты нужно брать пример. Ты настоящий герой, подлинный патриот, огромная ценность для всего государства", – написала она о погибшем воине.

Напомним, в боях за независимость Украины в Запорожской области героически погиб 26-летний уроженец Борисполя на Киевщине солдат Алексей Трепиков. Во время штурма позиций оккупантов его вместе с побратимами накрыла вражеская артиллерия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Черкассах в последний путь провели младшего сержанта Андрея Быстрого. Он служил командиром инженерно-технического отделения инженерно-саперного взвода и умер в свой 46-й день рождения;

– также в боях за Украину в Донецкой области погиб патриот со Львовщины, 25-летний Назарий Зеленевич. Дома своего защитника не дождалась невеста.

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