Во время штурма позиций оккупантов погиб борисполец Алексей Трепиков. Фото

В боях за независимость Украины в Запорожской области героически погиб 26-летний уроженец Борисполя на Киевщине солдат Алексей Трепиков. Во время штурма позиций оккупантов его вместе с побратимами накрыла вражеская артиллерия.

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Трагическое известие сообщили в Facebook Исполнительного комитета Бориспольского городского совета. Жизнь Героя оборвалась 6 июля.

В исполкоме горсовета сообщили, что борисполец присоединился к рядам ВСУ в феврале 2023 года. В апреле Алексей получил боевое ранение неподалеку от Бахмута, прошел реабилитацию после операции, и снова вернулся к побратимам на передовую.

Родные и друзья бойца вспоминают, что он был добрым, энергичным, общительным, с прекрасным чувством юмора, никогда не отказывал в помощи. В мирной жизни увлекался автомобилями, футболом, любил активный отдых на природе и с детства проявлял незаурядные кулинарные способности – часто угощал семью все новыми блюдами собственного приготовления.

В горсовете выразили искренние соболезнования семье погибшего Героя и сообщили, что прощание с Алексеем состоится 14 августа на Кнышевом мемориальном парковом комплексе, после чего его похоронят на Рогозовском кладбище в Борисполе.

Напомним, также на фронте Украина потеряла Героя из Днепропетровской области Анатолия Холодского. Последний бой 34-летний украинский воин принял в Донецкой области. Холодский служил в ВСУ, являлся водителем гранатометного отделения взвода огневой поддержки десантно-штурмовой роты. Военный погиб 8 августа в результате вражеских артиллерийских обстрелов во время выполнения боевого задания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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