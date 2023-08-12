С честью выполнял обязанность гражданина: на Донбассе погиб Анатолий Холодский из Днепропетровщины. Фото

На войне с оккупационными войсками России Украина потеряла Героя с Днепропетровской области Анатолия Холодского. Последний бой 34-летний украинский воин принял в боях с оккупантами на Донетчине.

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Об этом сообщил мэр города Синельниково Дмитрий Зражевский, передает пресс-служба Синельниковского городского совета в Facebook. Военный погиб 8 августа вследствие вражеских артиллерийских обстрелов во время выполнения боевого задания.

Анатолий Холодский служил в Вооруженных силах Украины, был водителем гранатометного отделения взвода огневой поддержки десантно-штурмовой роты.

"Мужественный, смелый, он с честью и достоинством исполнял священный долг гражданина своей страны – боролся с оккупантами за ее суверенитет, территориальную целостность, за своих родных. За это отдал самое ценное – свою жизнь, полную мечт, надежд и нереализованных планов", – отметил Зражевский.

От всей громады мэр выразил глубокие соболезнования близким погибшего защитника Украины и боевым товарищам.

"Вечная слава и земной поклон, тебе, воин! Не погаснет свеча памяти. Мы будем всегда помнить цену будущей победы!" – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Черкассы провели в последний путь младшего сержанта Андрея Быстрого. Он служил командиром инженерно-технического отделения инженерно-саперного взвода и умер в свой 46-й день рождения.

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