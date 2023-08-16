Ему навсегда будет 22: в боях за Украину погиб пластун из Тернополя, который ушел на фронт добровольцем. Фото

В боях за независимость Украины в Херсонской области погиб 22-летний военный из Тернополя Богдан Сенюк. Он являлся членом Национальной скаутской организации "Пласт".

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Печальное известие в Facebook сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал. По его словам, Герой добровольно встал на защиту Украины еще в начале полномасштабного вторжения.

"Сочувствуем родным Героя. Сил и мужества вам, чтобы пережить это горе. Склоняем головы перед нашим защитником, молимся за его душу. Вечная и светлая память Герою!" – написал мэр города.

Напомним, также на фронте погиб 21-летний студент Национального университета "Одесская юридическая академия" Денис Кухоцкий. Он оставил учебу и добровольцем стал на защиту Украины в рядах ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения – несмотря на то, что имел право на отсрочку от призыва.

В университете о павшем воине вспоминают как о талантливом студенте, его сокурсники называют Дениса "надежным и отзывчивым другом". Да и на фронте Кухоцкий проявил свои лучшие качества.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 11 августа жизнь за Украину на фронте отдал 32-летний Дмитрий Буйвол, вставший на защиту страны в июне 2022 года. До полномасштабного вторжения России он занимался живой скульптурой, огненно-пиротехническими и световыми шоу в Сумах;

– 14 августа в Винницкой области простились с защитником Игорем Мозговым, который погиб в боях за Украину. Воин в свое время прошел через ад Иловайского котла.