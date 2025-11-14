Надеялись прикрыться густым туманом: Силы обороны отбили атаку двух десятков бронетехники врага. Видео

Утром в пятницу, 14 ноября, российские захватчики начали механизированный штурм на Александровском направлении. Силы обороны Украины помешали планам врага и проредили ряды живой силы и техники противника.

Видео этого боя поделился Генеральный штаб ВСУ. Ролик опубликован в Telegram-канале ведомства.

Что известно о попытке оккупантов наступать

Для поддержки пехотных атак враг задействовал около двух десятков различной бронетехники. Кроме этого, оккупанты пытались воспользоваться густым туманом – Силы обороны все равно обнаружили их.

Наши защитники нанесли комплексное огневое поражение. Специальное оборудование позволило увидеть цели и точно ударить по ним даже в тумане.

Потери противника

Украинские воины уничтожили/повредили:

– два танка и четыре боевых бронированных машины (ликвидированы);

– один танк и еще две бронемашины (поражены);

– что касается живой силы, то ликвидированы по меньшей мере трое, ранены еще пятеро штурмовиков российской армии.

Добавим: в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Александровское направление заменило бывшее Новопавловское. Сейчас оно охватывает условный треугольник, где сходятся три области: Донецкая, Днепропетровская и Запорожская.

Согласно сводке ГШ ВСУ (по состоянию на 16:00), в течение 14 ноября на Александровском направлении войска Российской Федерации 15 раз пытались продвинуться на украинские позиции вблизи населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Ялта, Александроград, Степное, Привольное, Егоровка и Красногорское. Одно боевое столкновение в то время продолжалось.

Как писал OBOZ.UA, ВС РФ продолжают наступление в направлениях Гуляйполя и Великомихайловки. Враг продвинулся к позициям вблизи сел Сладкое, Яблочное и Веселое, примерно в девятикилометровом диапазоне на северо-восток и восток от Гуляйполя.

