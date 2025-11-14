Российские войска продолжают наступление в районах Гуляйполя и Великомихайловки: в ISW оценили ситуацию. Карта

Армия России продолжает наступление в направлениях Гуляйполя и Великомихайловки. Враг продвинулся к позициям вблизи сел Сладкое, Яблочное и Веселое, примерно в девятикилометровом диапазоне на северо-восток и восток от Гуляйполя.

Об этом сообщает американский институт изучения войны (ISW). Аналитики предполагают, что 5 и 36 общевойсковые армии (ОВА) ВС РФ пытаются изолировать и, возможно, окружить Гуляйполе с северо-востока с целью ослабления оборонительных позиций ВСУ.

Ситуация в Гуляйполе

Части российской 35 ЗВА, развернутые к югу и юго-западу от Гуляйполя, передислоцировались в сектор 5 ЗВА. Из-за этого российское командование не сможет окружить Гуляйполе с юга, из-за сильнейшей линии обороны украинских войск. Перспективы и сроки этих российских усилий пока остаются неясными, но ситуация на Гуляйпольском направлении является серьезной.

Оперативное командование "Юг" 12 ноября сообщило, что украинские войска вышли из Ровнополья 11 ноября, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил 13 ноября, что россияне действуют на трех направлениях от Ровнополья, что свидетельствует о том, что враг продолжает относительно быстрое продвижение на северо-восток и восток от Гуляйполя.

В свою очередь, 12 и 13 ноября российские силы атаковали на северо-восток от Великомихайловки вблизи Андреевки-Клевцово, на восток от Великомихайловки вблизи Александрограда, на юго-восток от Великомихайловки вблизи Январского, на юг от Великомихайловки вблизи Орестополя, Степного и Сосновки и на юго-запад от Великомихайловки вблизи Егоровки, Вербового и Злагоды.

Аналитики ISW продолжают оценивать, что последствия многомесячной российской активности на Гуляйпольском и Великомихайловском направлениях, включая атаки по дорогам, автомагистралям и железнодорожным путям, и ухудшение погодных условий, которые снижают эффективность украинских беспилотников, способствовали недавнему продвижению России.

Напомним, ранее в ISW заявили, что ВСУ продвигаются на Северском направлении, в частности на восток от города. В свою очередь у российских сил преимущество на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

